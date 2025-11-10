¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ê¡ÁÌµÅ¨¤ÎDNA¡×49ºÐSHIHO¤Î14ºÐÄ¹½÷à°µ´¬¥â¥Ç¥ë»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤Ã¤È¼ÂÎÏÇÉ¤Ë¡×¡Ö°äÅÁ»ÒºÇ¶¯¡×
Éã¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦SHIHO(49)¤ÎÄ¹½÷¡¦¼ÓÍö(14)¤¬´Ú¹ñ¤Î»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ï¤äÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸½¼Â²½¤·»Ï¤á¤¿°¦¾ð¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVOGUE KOREA¡×(¥É¥¥¥µ¥ó¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SHIHO¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¡»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥µ¥é¥ó¡¡¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Vogue Korea ¤È¥À¥¤¥Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢VOGUE KOREA¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Á¤¨¤°¤¤¤Ê¡ÁÌµÅ¨¥Þ¥Þ¤ÎDNA¡×¡Ö¤¨¤Ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤Û¤µ¤ó¤Î°äÅÁ»ÒºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SHIHO¤Ï2009Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¤ÈÆþÀÒ¡¢11Ç¯¤ËÄ¹½÷¤Î¼ÓÍö¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¼ÓÍö¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥óÌ¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£