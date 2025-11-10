¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡×À¾Éð¤Î¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬¡¢ÊÆÄ©ÀïÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£Ìé¤Î¤¿¤æ¤Þ¤Ì¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤¿»Ñ¤È¤Ï
¡¡À¾Éð¤Ï10Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬º£°æ¤Èºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤ÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÓµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤òÍÂ¤«¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥ÅÙ¤äÇ®°Õ¡¢¶¯¸Ç¤Ê°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¤ÆÍÆÇ§¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¡¹¤Îº£°æ¤Î½êºî¤«¤é¤â¤Ö¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ´¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î¸þ¾å¿´¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÃÏ°Ì¤Ï³ÎÎ©¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÃÊ¤«¤é¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¼«Í³¤Ë°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ÏÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ïº£µ¨3Ç¯Ï¢Â³¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£24»î¹ç¤Ç178Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¡£ÊÆ°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢´û¤ËÊÆÂç¼êÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤È¤â·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÄ©Àï¤Î´õË¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â¤«¤é2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÄÌ»»159»î¹ç¤Ç58¾¡45ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦15¡£
¡¡Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏNPB¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¡£¿½ÀÁ¼êÂ³¤´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½ÀÁ¤Î²ÄÈÝÈ½ÃÇ¤ÏµåÃÄÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï12·î15Æü¡£