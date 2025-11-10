¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥ÉàÀ©ºî¼Ôá1994Ç¯µëÍ¿ÌÀºÙ¸ø³«¡¢54ºÐ¸µ¥«¥×¥³¥ó¿ÀÃ«±Ñ¼ù¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¡×¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿ÀÃ«±Ñ¼ù¤µ¤ó(54)¤¬¡¢¿·Æþ¼Ò°÷Åö»þ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤òX¤Ç¸ø³«¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¥«¥×¥³¥óÆþ¼ÒÅö»þ¡Ê1994Ç¯¡Ë¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ½Ð¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥«¥×¥³¥ó»þÂå¤Î¿§¤¢¤»¤¿µëÍ¿»ÙµëÌÀºÙ½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡×¡Ö¤è¤¯¤¾¤³¤³¤«¤é¥«¥×¥³¥ó¤ÇÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î10Ç¯Á°¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½éÇ¤µë¤Ï8Ëü±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö94Ç¯Åö»þ¤ÎÂçÂ´¤Ç¤³¤ì¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç²ÈÄÂ10000¤Ê¤é¥¢¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¤â¥²¡¼¥à¤ÎÀâÌÀ½ñ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö30Ç¯Á°¤ÈµëÎÁ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ï98Ç¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É2¡×¤¬496ËüËÜ(¹ñÆâ200ËüËÜ)¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥á¥¤¥¯¥é¥¤¡×(2001Ç¯)¡ÖÂç¿À¡×(2006Ç¯)¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¡£24Ç¯10·î¤Ë¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ø¥Ã¥É/¥Á¡¼¥Õ¡¦¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¸ø³«¤·¤¿µëÍ¿ÌÀºÙ¤Ë¤Ï¡¢Áí»Ùµë³Û¤¬210,020±ß¡¢º¹°ú»Ùµë³Û(¼ê¼è¤ê)¤¬168,770±ß¡£»Ùµë·î¤Ï1994Ç¯5·î¤Ç¡¢Æþ¼ÒÄ¾¸å¤ÎµëÍ¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£