¡Ö¶¯²½¤òÍÂ¤«¤ë¼Ô¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¡×À¾Éð¡¦¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¡¢º£°æÃ£Ìé¤ÎÊÆ°ÜÀÒ¤Ø¤Î·Ð°ÞÀâÌÀ¡¡ÀïÎÏ¥À¥¦¥óÁË»ß¤ØFA»²Àï¤â¼¨º¶
¡¡À¾Éð¤Ï10Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ëº£°æ¤È¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤ÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÓµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËËÜ¿Í¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î2Ç¯¤Ï¿ô»úÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Åê¼ê¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤òÍÂ¤«¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÊÆµå³¦Ä©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤òÍÆÇ§¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤Î2¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼ã¤¤Áª¼ê¤äº£¤ÎÅê¼ê¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÔÀ®Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤âÀ°¤¨¤Æ½Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤â¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ß¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤ä´ûÂ¸ÀïÎÏ¤Î°ìÁØ¤ËÊ³Æ®¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀïÎÏÊä¶¯¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡FAÀïÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁ´¤ÆÄ´ºº¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÀïÎÏ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¸ò¾Ä¤ËÎ×¤à¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¼«Í³¤Ë°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ÏÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ïº£µ¨3Ç¯Ï¢Â³¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£24»î¹ç¤Ç178Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¡£ÊÆ°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢´û¤ËÊÆÂç¼êÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤È¤â·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÄ©Àï¤Î´õË¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â¤«¤é2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÄÌ»»159»î¹ç¤Ç58¾¡45ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦15¡£
¡¡Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏNPB¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¡£¿½ÀÁ¼êÂ³¤´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½ÀÁ¤Î²ÄÈÝÈ½ÃÇ¤ÏµåÃÄÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï12·î15Æü¡£