杉浦悠太の今季初Vを支えた14本 パターの“ウェイト戻し”が奏功「安全なゴルフができた」【勝者のギア】
＜ACNチャンピオンシップ 最終日◇9日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞降雨により最終日は中止となり、第3ラウンドを終えてトータル13アンダーで首位に立っていた杉浦悠太が今季初優勝。それを支えたのは、特に“ウェイト調整”で復活したパッティングがカギとなった。「パッティングが良かったので、無理にピンを攻めることなく安全なゴルフができました」。
【連続写真】パター感覚で打つだけでチャックリしない！ 杉浦悠太の芸術的アプローチ
テーラーメイド『スパイダーツアーX』の使用は「夏頃からで4試合目くらい」。ソールのフェース寄りに鉛を貼り、後方のウェイトを外していたが、今週になって鉛はそのままでウェイトを元に戻した。大会前まで「ストロークで気になる動き」があったため、この調整をしたところ「嫌な動きが直った」という。「もともと付いていた重りをわざわざ外して使っていたんですけど、それを戻したというか、付け直して元の形に戻したという感じです。外したほうが真っすぐ打てるような感じがしたんですけど、実際に外して前重心にしたことでパターの動きが少し悪くなってしまったことに今週気づいて、戻したら良くなった」（杉浦）昨年のプロ初Vの「日本プロ」のときと違い、アイアンは契約するミズノ『ミズノプロS3』になって鋭いショットを見せたが、ドライバーを含む上から4本とウェッジ構成は不変。フジクラのツアー担当も「基本的に学生の頃からスペックは不変です」と話した。【杉浦悠太の優勝ギア】1W：キャロウェイ PARADYM???S（8.5°SPEEDER 757 EVO7 X）3W：ミズノ Mizuno Pro（15°SPEEDER 757 EVO6 X）3U：ミズノ Mizuno Pro（19° SPEEDER TR95X）3I：ミズノ Mizuno Pro FLI-HI 2019（19°DG TOUR ISSUE X100）4I〜PW：ミズノ Mizuno Pro S-3（DG TOUR ISSUE X100）52°：タイトリスト Vokey Design SM10（52.08F）58°：タイトリスト Vokey WedgeWorks（58K*）PT：テーラーメイド Spider Tour XBALL：タイトリスト Pro V1x
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ACN選手権 最終結果
シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
杉浦悠太 プロフィール＆成績
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
畑岡奈紗が3年ぶりV TOTOジャパンクラシックの最終結果
テーラーメイド『スパイダーツアーX』の使用は「夏頃からで4試合目くらい」。ソールのフェース寄りに鉛を貼り、後方のウェイトを外していたが、今週になって鉛はそのままでウェイトを元に戻した。大会前まで「ストロークで気になる動き」があったため、この調整をしたところ「嫌な動きが直った」という。「もともと付いていた重りをわざわざ外して使っていたんですけど、それを戻したというか、付け直して元の形に戻したという感じです。外したほうが真っすぐ打てるような感じがしたんですけど、実際に外して前重心にしたことでパターの動きが少し悪くなってしまったことに今週気づいて、戻したら良くなった」（杉浦）昨年のプロ初Vの「日本プロ」のときと違い、アイアンは契約するミズノ『ミズノプロS3』になって鋭いショットを見せたが、ドライバーを含む上から4本とウェッジ構成は不変。フジクラのツアー担当も「基本的に学生の頃からスペックは不変です」と話した。【杉浦悠太の優勝ギア】1W：キャロウェイ PARADYM???S（8.5°SPEEDER 757 EVO7 X）3W：ミズノ Mizuno Pro（15°SPEEDER 757 EVO6 X）3U：ミズノ Mizuno Pro（19° SPEEDER TR95X）3I：ミズノ Mizuno Pro FLI-HI 2019（19°DG TOUR ISSUE X100）4I〜PW：ミズノ Mizuno Pro S-3（DG TOUR ISSUE X100）52°：タイトリスト Vokey Design SM10（52.08F）58°：タイトリスト Vokey WedgeWorks（58K*）PT：テーラーメイド Spider Tour XBALL：タイトリスト Pro V1x
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ACN選手権 最終結果
シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
杉浦悠太 プロフィール＆成績
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
畑岡奈紗が3年ぶりV TOTOジャパンクラシックの最終結果