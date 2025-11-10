吉田優利が神社参拝に美味しい食事で京都を満喫 「大吉」の文字が浮かび上がるおみくじに大喜び！
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。滋賀県で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」の参戦にあわせて、お隣の京都を訪問。たくさんの写真や動画を一挙に投稿した。
【動画】「大吉」の文字が浮かびあがったおみくじに大喜びの吉田優利【本人のInstagramより】
神社を参拝する写真とともに、鰻重やタコ焼き、玉子焼きを食べている姿や、ところてんを自ら押し出すと「おー！」と喜ぶ声まで聞こえてきそうな動画、さらに美味しそうなふぐ刺しの写真まで登場した。大勢の人でにぎわう錦市場で撮影した写真や、100円ショップで買い物をする姿、夜の街を歩く姿も。そして水に浸すと文字が浮かびあがるおみくじでは、「大吉」と「宝船」の絵が表れると、嬉しそうにカメラ目線。勝負事は「まけて失うものはなし 全力でいどめ」と記されていた。中国、韓国、マレーシア、日本と4カ国を回った米ツアーのアジアシリーズを終えた現時点でのCMEグローブポイントランキングは70位となり、80位以内の選手に贈られる来季のシード権はほぼ手中にしている。次戦はフロリダに移動し13日に初日を迎える「アニカ・ドニブン by ゲインブリッジ at ペリカン」に参戦する予定。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井千怜が同組となった姉・明愛とお揃いウェアで参戦 2人の左肩にはなんと「虫」が……
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
桑木志帆のウェアにデザインされた「10円ガム」でもお馴染みの黒猫キャラが話題に 「駄菓子屋で買って食べてました」「懐かしいな」
「大好きなゴルフに感謝」 タレントの山内鈴蘭が女子クラチャン杯で連覇を飾る
【動画】「大吉」の文字が浮かびあがったおみくじに大喜びの吉田優利【本人のInstagramより】
神社を参拝する写真とともに、鰻重やタコ焼き、玉子焼きを食べている姿や、ところてんを自ら押し出すと「おー！」と喜ぶ声まで聞こえてきそうな動画、さらに美味しそうなふぐ刺しの写真まで登場した。大勢の人でにぎわう錦市場で撮影した写真や、100円ショップで買い物をする姿、夜の街を歩く姿も。そして水に浸すと文字が浮かびあがるおみくじでは、「大吉」と「宝船」の絵が表れると、嬉しそうにカメラ目線。勝負事は「まけて失うものはなし 全力でいどめ」と記されていた。中国、韓国、マレーシア、日本と4カ国を回った米ツアーのアジアシリーズを終えた現時点でのCMEグローブポイントランキングは70位となり、80位以内の選手に贈られる来季のシード権はほぼ手中にしている。次戦はフロリダに移動し13日に初日を迎える「アニカ・ドニブン by ゲインブリッジ at ペリカン」に参戦する予定。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井千怜が同組となった姉・明愛とお揃いウェアで参戦 2人の左肩にはなんと「虫」が……
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
桑木志帆のウェアにデザインされた「10円ガム」でもお馴染みの黒猫キャラが話題に 「駄菓子屋で買って食べてました」「懐かしいな」
「大好きなゴルフに感謝」 タレントの山内鈴蘭が女子クラチャン杯で連覇を飾る