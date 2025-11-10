岩井千怜が同組となった姉・明愛とお揃いウェアで参戦 2人の左肩にはなんと「虫」が……
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」で撮影した写真や動画を公開した。
【写真】2人の左肩に「虫」が……千怜はトンボ、明愛は!?【本人のInstagramより】
最初の2枚の写真は大会2日目。姉・明愛と同じ組になったことからお揃いのウェアで参戦した2ショット。黄色いパンツスタイルがよく似合っている。3枚目は「#トンボが肩に」「お互いの左肩に相棒」と記した写真。千怜の襟にはトンボが止まっているが、よく見ると明愛の左肩にも黒い点が。どうやらこちらにも虫が止まっているようだ。15番パー3のティショットは動画で公開。「9Iで打ったショット最高に感触良かった」と言う通り、ショットはピンそばにピタリ。続く動画でバーディを決めたパッティングも公開していた。そして最後は、最近ハマっているという編み込みヘアでラウンドする写真だった。投稿を見たファンからは「2日目にあきちゃんと同組最高でした」「編み込みヘア似合ってますね」「健康に気を付けて残り3戦全力で頑張って下さい」、また海外のファンからも「Cutest twins ever!!（史上最高の可愛い双子）」とのコメントが寄せられていた。本大会では、2人とも初日は4位タイと好スタートを切ったものの、その後にスコアを伸ばしきれず、千怜は7アンダー・10位タイ、明愛は5アンダー・27位タイでフィニッシュ。次戦は13日にフロリダ州で開幕する「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」に参戦予定。千怜は最後に「TOTO JAPAN CLASSIC 現地まで応援ありがとうございました！」とファンに感謝して投稿を締めくくった。
