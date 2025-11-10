＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇10日◇福岡・福岡国際センター

【映像】カメラが捉えた“ポツン”とミュージシャンの姿

きのう熱戦の幕が上がった大相撲十一月場所の二日目、序ノ口の取組開始前から人よりも座布団が目立つ客席に“ポツン”と座るミュージシャンの姿をカメラが偶然捉えた。まさかの光景に「さすがに目立つでしょw」「これはガチ」「好きすぎる」など一部ファンがざわついた。

呼出が打ち鳴らす拍子木に続いて、館内に「大変長らくお待たせいたしました。ただ今より大相撲十一月場所二日目の取組を開始いたします」とのアナウンスが流れた。

中継画面が土俵を映し出すと、向正面で拍手をする男性の姿が。ニット帽がトレードマークのこの男性は、ラテン系音楽ユニットの東京パノラママンボボーイズをはじめ、グリーンランド国際サンタクロース教会公認のサンタクロース、会員制餃子「蔓餃苑」のオーナー、入浴剤ソムリエなどマルチに活躍するマンボミュージシャンのパラダイス山元さん。

じつはパラダイス山元さんは知る人ぞ知る好角家。大の伊勢ヶ濱部屋“推し”としても知られており、先場所は複数回、国技館で相撲観戦を楽しむ姿を自身のXで報告していた。

この日も9時頃には会場入りを終え、画像や映像で福岡国際センターの様子をアップ。10時過ぎには序盤の伊勢ヶ濱部屋の力士の成績にも触れ「兎富士 優富士 満富士 勝った！」など喜びの投稿もおこなった。その後も伊勢ヶ濱部屋の力士に声援を送る様子にABEMAファンからは「伊勢ヶ濱おじさんがいる」「パラダイスさんの声がする」といった指摘も聞かれた。

なお、この日の最初の取組は、伊勢ヶ濱部屋所属の序ノ口二十枚目・宮富士が登場するも、序ノ口二十枚目・風光希（押尾川）に寄り切られて1敗目。一方、風光希は今場所初白星を挙げた。（ABEMA／大相撲チャンネル）