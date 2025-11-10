OpenAI、米政府に税制優遇の拡大を要請 - AIインフラ整備で1.4兆ドル投資計画
OpenAIが米国のDonald Trump(ドナルド・トランプ)政権に対し、AIデータセンター建設への税制優遇措置の拡大を求めていることが明らかになった。
○税制優遇拡大の背景とは
OpenAI Chief Global Affairs OfficerのChris Lehane(クリス・レへイン)氏は、10月27日付で大統領府で科学技術政策局長を務めるMichael Kratsios氏宛ての書簡で、前政権下で制定されたCHIPS法に含まれる先端製造投資税額控除(AMIC)の適用範囲拡大を要請した。
10月下旬に来日し、講演を行うOpenAI Chief Global Affairs OfficerのChris Lehane(クリス・レへイン)氏
