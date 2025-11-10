¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡ßTOWER RECORDS CAFE¤¬ºÆ¤Ó¡¡¡Ö¹â²¬¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì
¡¡Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ÈTOWER RECORDS CAFE¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬¡¢16Æü¤«¤éÉ½»²Æ»¡¦Âçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¤ÎÎ¾Å¹ÊÞ¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Á°²ó¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Æ±´ë²è¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤äÍèÅ¹ÆÃÅµ¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¿·¾¦ÉÊ¤Î¹â²¬¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥â¥³¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤ä¡ÖÇ¾¤Ë±ÉÍÜ²ó¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤è¡×¡Ê¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¶Ì¤Í¤®Æþ¤ì¤Í¤¨¤Ê¤ó¤ÆËÁ¤È¤¯¤À¤í¡×¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¤Ê¤É¤¬°ú¤Â³¤ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢·àÃæ²Î¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×¡ÖVibrato¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖTENBLANK Latte¡×¡Ö¹â²¬¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh, Yu Miyazaki, Keita Machida, Jun Shison¡Ù¤Î¥«¥Ã¥È¤¬Å¹ÆâÁõ¾þ¤äÆÃÅµ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª±þ±ç¾å±Ç¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢É½»²Æ»Å¹¤Ï11·î16Æü¡Á12·î11Æü¡¢Âçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¤Ï11·î16Æü¡Á11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤È¤â¤ËÁ°´ü¡¦¸å´ü¤ÇÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤«¡¢Ì¾¸Å²°±É¥¹¥«¥¤¥ëÅ¹¡Ê11·î17Æü¡Á28Æü¡Ë¡¢ÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¡Ê12·î5Æü¡Á11Æü¡Ë¡¢Ê¡²¬Å¹¡Ê11·î17Æü¡Á28Æü¡Ë¤Ç¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÍèÅ¹¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê¥Õ¡¼¥É¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡ËÃíÊ¸¤Ç¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É4Ëç¥»¥Ã¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢+500±ß¤Ç¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥ÈÉ÷A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÄÉ²Ã²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§Å¹Æ¬¤Ç¤Ï·àÃæ¥Ð¥ó¥ÉTENBLANK¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGlass Heart¡Ù¤ÎCD¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¢¸¶ºî¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¿·¾¦ÉÊ¤Î¹â²¬¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥â¥³¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤ä¡ÖÇ¾¤Ë±ÉÍÜ²ó¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤è¡×¡Ê¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¶Ì¤Í¤®Æþ¤ì¤Í¤¨¤Ê¤ó¤ÆËÁ¤È¤¯¤À¤í¡×¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¤Ê¤É¤¬°ú¤Â³¤ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢·àÃæ²Î¡Ö±Ê±óÁ°Ìë¡×¡ÖVibrato¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖTENBLANK Latte¡×¡Ö¹â²¬¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh, Yu Miyazaki, Keita Machida, Jun Shison¡Ù¤Î¥«¥Ã¥È¤¬Å¹ÆâÁõ¾þ¤äÆÃÅµ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª±þ±ç¾å±Ç¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÍèÅ¹¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê¥Õ¡¼¥É¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡ËÃíÊ¸¤Ç¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É4Ëç¥»¥Ã¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢+500±ß¤Ç¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥ÈÉ÷A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÄÉ²Ã²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§Å¹Æ¬¤Ç¤Ï·àÃæ¥Ð¥ó¥ÉTENBLANK¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGlass Heart¡Ù¤ÎCD¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¢¸¶ºî¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£