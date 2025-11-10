Ado、Shallm、平手友梨奈ら所属のクラウドナイン「俳優部門」立ち上げ 第1期生の募集を開始
Ado、Shallm、平手友梨奈らのマネジメントを手がける音楽・芸能事務所、株式会社クラウドナインが9日、「俳優部門」を設立すると発表。第1期生のオーディション募集を開始した。
【動画】クラウドナイン コーポレートムービー
同社はこれまで、音楽を軸に新たな表現や価値観を提示し、よりアーティストが輝ける場所を築いてきた。「音楽と映像、ステージとスクリーンの境界が急速に溶けつつある現代社会において、クラウドナインの知見やアイデンティティを『ドラマ』『映画』などより幅広い分野に活かす事こそ、次のエンターテインメントを創る原動力になると私たちは考えています」とする。
■俳優1期生オーディション開催概要
応募資格
・小学4年生〜高校3年生（または18歳）の男女
・現在、特定の芸能プロダクション、レコード会社、音楽出版社などと専属契約を結んでいない方。
・合格後、都内に通える距離に在住している方。
※国籍は問いません。ただし、日本国内に在住の方、または、海外在住の場合今後日本への移住を予定している方に限ります。
選考方法
1次選考：書類審査、2次選考：追加資料審査、3次選考：社長・役員面接
応募方法
（1）LINE
（2）メール
