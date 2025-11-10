°ËÌîÈø·Å¡õ¹â¶¶¶³Ê¿¤¬½é¶¦±é¡¡Î¾¼ê¤Ç¥®¥å¥Ã¤È°®¼ê¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×
½÷Í¥Ê¡ËÜè½»Ò¡Ê24¡Ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëWOWOW¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¡Season1¡×¡Ê10·î31Æü¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Á´6ÏÃ¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ÈÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÌ¡²è²Èºéºä°Ë½ï¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾ºîÉÊ¡£¹â¹»À¸¤Î½éÎø¤òÉÁ¤¤¤¿½ã°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï800ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅÅ»ÒÈÇ´Þ¤à¡Ë¡£
Ê¡ËÜ¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À³Ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÌÚ²¼¿ÎºÚ»Ò¤ò¡¢¹â¶¶¤Ï½éÎøÁê¼ê¤Î°ì¥ÎÀ¥Ï¡¤ò±é¤¸¤ë¡£Hey¡ªSay¡ªJUMP°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤Ï¿ÎºÚ»Ò¤¿¤Á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼Ìò¡£Æ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â¶¶¤È°æÌîÈø¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¤À¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
°ËÌîÈø¤â¡ÖËÍ¤â¸åÇÚ¤È°ì½ï¤Îµ¡²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£½éÆü¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎ¾¼ê¤Ç¼ê¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³²¼¹¬µ±¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢¾®ºäºÚ½ï¡¢ÀéÍÕÍºÂç¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£