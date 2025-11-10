Ê¡ËÜè½»Ò¡õ¹â¶¶¶³Ê¿¤¬£×¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡¡Ê¡ËÜ¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¡×¹â¶¶¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¡×
½÷Í¥Ê¡ËÜè½»Ò¡Ê24¡Ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëWOWOW¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¡Season1¡×¡Ê10·î31Æü¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Á´6ÏÃ¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ÈÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÌ¡²è²Èºéºä°Ë½ï¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾ºîÉÊ¡£¹â¹»À¸¤Î½éÎø¤òÉÁ¤¤¤¿½ã°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï800ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅÅ»ÒÈÇ´Þ¤à¡Ë¡£Ê¡ËÜ¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À³Ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÌÚ²¼¿ÎºÚ»Ò¤ò¡¢¹â¶¶¤Ï½éÎøÁê¼ê¤Î°ì¥ÎÀ¥Ï¡¤ò±é¤¸¤ë¡£
Ê¡ËÜ¤Ï¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¡Ê¿ÎºÚ»Ò¤¬Ï¡¤«¤é¤â¤é¤¦¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¤Î¡Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤â¥°¥Ã¥º²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡£¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¶¦±é¼Ô¤ËÆ±À¤Âå¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤è¤¦¡£4¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¾ö¤ÎÉô²°¤ËÉÛÃÄ¤ò»Í¤ÄÉß¤¤¤Æ¿²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤ÆÅÐ¹»¤·¡¢¡Ê¹»Ìç¤Î¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃå¤ÆÃ¦¤°¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹¶¤á¤ë¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¡×¡£Ê¡ËÜ¤Ï¡ÖÊ¸²½º×¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ê·¤¤Î¡Ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»³²¼¹¬µ±¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢¾®ºäºÚ½ï¡¢Hey¡ªSay¡ªJUMP°ËÌîÈø·Å¡¢ÀéÍÕÍºÂç¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£