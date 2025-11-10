女優福本莉子（24）と、なにわ男子の高橋恭平（25）がダブル主演するWOWOWの連続ドラマ「ストロボ・エッジ Season1」（10月31日に放送・配信スタート、全6話）のプレミア上映会と舞台あいさつが10日、都内で行われた。

原作は漫画家咲坂伊緒さんの同名作品。高校生の初恋を描いた純愛ストーリーで、累計発行部数は800万部を超えている（電子版含む）。

福本はおっとりした性格のヒロイン・木下仁菜子を、高橋は初恋相手の一ノ瀬蓮を演じた。千葉雄大（36）が仁菜子たちの片思いを温かく見守る養護教諭役で「お母さんみたいに見守っていました」と明かした。

司会者から若者への応援メッセージを求められた千葉は「人を好きになるっていうのは素晴らしい感情だと思う」。そして「大人になると好きっていうのもなかなか分からなくなったりする。人生一度きり。当たって砕けたら友達が拾ってくれる。誰も拾ってくれなかったら自分で拾って強くなって僕みたいになってください」と若者たちを激励した。

劇中では千葉に「そのうち迷わず走れるようになる日が来るよ」というセリフがあり、福本は「いち押しのセリフです」と笑顔を見せた。

山下幸輝、中沢元紀、小坂菜緒、Hey！Say！JUMP伊野尾慧も登壇した。