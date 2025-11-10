あのちゃん「気になってる人がいて…」 突拍子もない理由からHey! Say! JUMP睫斃彩蕕丸裸に

本日11月10日（月）の『あのちゃんねる』は、Hey! Say! JUMPの郄木雄也をゲストに迎えて放送。

河合郁人、さらば青春の光・森田哲矢とともに、郄木の知られざる素顔に迫る。

Hey! Say! JUMPメンバー＆三浦翔平・桐山照史（WEST.）・ユージ…友人からの証言で郄木が丸裸に。

さらに20年ぶりに挑戦するバラエティ企画で新たな一面も。知られざる“郄木雄也”の姿をあのとともに知れる。

◆知られざる一面を暴露？

今回のゲストは俳優としても活躍するHey! Say! JUMP・郄木雄也。

企画説明では、冒頭にあのが「気になってる人がいて…」と突然言い始め、「お父さんの左半分が郄木に似ている」という突拍子もない理由で生まれた、今回の企画の成り立ちや趣旨を説明。郄木雄也を今回はとことん丸裸にする。

バラエティ出演はレアだと明かす郄木だが、事務所の先輩である河合は「絶対こういう番組出ない」と驚きを隠せない。郄木自身も「（メンバーに番組出演について相談したら）おもしろい！出たほうがいい！」とメンバーの後押しがあって実現した背景を明かす。

まだまだ未知の存在だというあのから見た郄木の印象はどのように変わっていくのか？ 郄木のこれまでの経歴を振り返りながら実態に迫っていく。

年表でこれまでの経歴を振り返りながら、Hey! Say! JUMPメンバーからの裏話や普段から親交のある三浦翔平・WEST.桐山照史・ユージからもエピソードが寄せられる。

これにはあのも「よかった。友達いないと思ってた」とほっとした様子。桐山からは「（今の姿は）ウソの郄木」「いじってください」との証言が出るほか、知られざる一面が次々と明かされタジタジに？

また「お酒を飲むと本当の郄木が出てくる」との証言が出ると、郄木のためにハイボールが登場。戸惑いながらも、ハイボールを飲みながら普段は見られないヤンチャな一面が明らかに。

さらには、「マジやめろ！」と郄木が赤面する事態に発展？ メンバーの知念侑李からも、「あのちゃんみたいなタイプは郄木にとって話しやすいタイプだと思います」と、まさかのコメントに実際の相性はいかに…。

そしてユージから、“苦手な人は大先輩○○”という暴露や、「後輩から怖がられる…」と後輩との関係性についても悩みを打ち明ける郄木。そこから『あのちゃんねる』で新企画も誕生？ さらに森田からはある人物と似ていると指摘され苦笑いしてしまう。

家族ぐるみの仲だという三浦翔平とは、「○○○○まで知っている」という衝撃エピソードまで飛び出すことに。普段は見られない郄木の姿が露わになる。

◆「絶対に無理！」郄木が大絶叫

バラエティスキルチェックとして、「箱の中身はなんだろな？」にも20年ぶりにチャレンジ。

「絶対に無理！できない！」とやる前から拒否する郄木はビビりまくり、大絶叫する郄木に新たな一面が開花する？

郄木の前にあのもチャレンジするが、まったく動じない様子に「お前すごいな！」と森田と河合も唖然。

さらに最後は「マブダチ完成」と森田にいじられ、郄木とあのの間に友情が芽生える展開に。なぜか仲良くなって「ありがとな」と郄木に言葉をかけるあの、はたして何が起きたのか？

また「ドキドキ風船しりとり」にも挑戦していた郄木の様子は後日放送される予定。こちらも注目だ。