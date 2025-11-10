「ゆる節約」な私の朝時間。挽きたてコーヒーでひと息
旬の野菜や時短レシピを活用。楽しくマイペースに続ける「ゆる節約生活」／おひとりさまのゆたかな年収200万生活1（1）
物価高が続くいま、「節約」を気にしながら生活している人も多いですよね。
でも食事は欠かせないし、買い物も我慢ばかり…という訳にはいきません。
そんな節約生活を楽しみながら実践してきたのが、漫画家のおづまりこさん。上京10年目、年収約200万円だった派遣社員時代、お金があればあるだけ使ってしまう生活から一念発起し、「食費は毎月2万円！」という節約生活を始めることにしました。
■コーヒーミルでゆったり朝時間
