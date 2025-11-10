日農薬、今期経常を10％上方修正、配当も2円増額

日本農薬 <4997> [東証Ｐ] が11月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.0倍の46.6億円に急拡大し、従来予想の28億円を上回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の73億円→80億円(前期は70.8億円)に9.6％上方修正し、増益率が3.0％増→12.9％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比49.2％減の33.3億円に落ち込む計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の25円→27円(前期は22円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比86.7％増の12.3億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の6.0％→5.6％に悪化した。



