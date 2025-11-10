朝４時起床。チームメイトたちの選手権予選決勝進出を見届け、自らもポルトガル戦で躍動！ 流経大柏のメンディーサイモン友がU-17W杯で示した底知れぬ力【現地発】
［U-17W杯］日本２−１ポルトガル／11月９日／Aspire Zone - Pitch５
カタールで現地11月９日に行なわれたU-17ワールドカップのグループステージ第３戦。U-17日本代表はU-17ポルトガル代表を２−１で下し、グループ首位でノックアウトステージ進出を決めた。
相手は優勝候補の一角と目されるポルトガル。洗練された戦術を持つ欧州王者は、個々の力でも頭ひとつ抜けている。特に攻撃陣のフィジカル、テクニックは一級品で、10番のMFマテウス・ミデ（ポルト）や左ウイングのステヴァン・マヌエル（ベンフィカ）らが繰り出す仕掛けは簡単に止められない。
実際にヒヤリとするシーンは何度もあった。前半を２−０とリードして終えたものの、後半開始から猛攻を仕掛けられ、自陣で耐える時間が続く。そうした劣勢のなかで異彩を放ったのが、CBメンディーサイモン友（流経大柏／２年）だ。
セネガルとギニアにルーツがある父を持つ186センチのDFは、３バックの左でプレー。スピード勝負にも競り負けず、うまく身体をぶつけながら屈強なアタッカー陣を封じた。
相手の10番が1.5列目のポジションで流動的に動き、捕まえにくいところもあったが、周囲と連係しながら巧みに対応。メンディーは「自分たちは３バックなので、やっぱりスライドを意識しないといけない。でも、10番が1.5列目の位置でずっとウロウロしていて、コーチングしながらみんなで対応していたけど、見きれない時があった。本当にそこは難しかった。ただ、自分たちで声をかけながら修正できたので良かったです」と、胸を張った。
そして、何よりこの試合における最大の難所が、71分からの時間帯だ。なんとか２点リードを維持していたなかで、71分にFVS（リクエスト方式のビデオ判定）の介入でMF長南開史（柏／１年）が一発退場に。残された20分ほどを10人で戦うことを余儀なくされた。
メンディーは３−４−２−１から４−４−１の布陣変更により、左CBから右SBに配置転換。ここでも集中力を切らさず、粘り強い守備で相手に仕事をさせない。80分に１失点こそしたが、もっとも苦しい終盤でも足を止めずに高さと速さで対抗。１人少ない状況下でチームを盛り上げる声でも存在感を示した。
88分にDF竹野楓太（神村学園／２年）が投入され、システムを３−５−１に変更。再び３バックの左に入り、最後まで奮戦を続けた。
最小失点に抑え、日本の勝利に貢献したメンディーには、ポルトガル戦でなんとしても結果を残したい理由が２つあった。
１つ目がニューカレドニアとの第２戦（０−０）で初先発した際は、決定機を決め切れなかったからだ。試合後は元サッカー選手だった父から「いつもヘディング練習してんだろ！」と叱責され、見返したいという気持ちを持っていた。
２つ目がポルトガル戦当日に、高校サッカー選手権予選の準決勝が行なわれていたからだ。朝４時に起床し、ライバル・市立船橋を延長戦の末に下した、流経大柏の試合をリアルタイムで観戦。４−３で勝利したチームメイトから勇気をもらい、モチベーションを高めていた。
そうした仲間や家族の支えもあって、最高のパフォーマンスを見せたメンディーだが、戦いはまだ始まったばかり。世界一という目標に向かって走る有望株は、さらなる飛躍を目ざしてノックアウトステージの舞台に足を踏み入れる。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
