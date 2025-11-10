浜崎あゆみが自身のInstagramを更新。自宅に飾られた2本のクリスマスツリーと、息子たちの姿を公開し、大きな話題を呼んでいる。

【画像】浜崎あゆみ宅の“豪華”クリスマスツリーと息子たち／浜崎あゆみ＆息子たちの“家族”ショット

■浜崎あゆみの自宅に巨大クリスマスツリーを設置！喜ぶ兄弟の“性格の違い”も

写真には、赤や金のオーナメントで華やかに飾られたツリーと、奥にカラフルに光るもう1本のツリーが並ぶ。

手前のツリーの前では、半袖＆短パン姿の子どもが赤いオーナメントを触っており、もうひとりは少し離れた場所から静かにツリーを見上げている。

投稿には「#このたった一枚から伝わる」「#兄弟の性格の違い」「#静かに見上げる兄」「#いじり倒す弟」といった微笑ましいハッシュタグが添えられ、兄弟それぞれの個性を感じさせる1枚となっている。

さらに浜崎は、「自宅にこれが出現すると猛スケジュールへの合図 1月1日までノンストップです」と綴り、恒例の年末モード入りを報告。「と思ったら1月はマカオ公演もあるのだ やったれやったれーーー」と気合いのコメントを添え、ファンにエネルギーを届けた。

SNSでは「自宅にこれがあるの!?」「すっごい豪華」「幸せな光景」「子どもたち大きくなってる！」「うっとりするクリスマスツリー」「お兄ちゃんも弟くんもかわいすぎる」「性格の違いが伝わってくる」など、温かな反響が寄せられている。

■浜崎あゆみ＆息子たちの“家族”ショット