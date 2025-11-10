イタリア・セリエAのペルージャは9日（日本時間10日）、レギュラーラウンドの第6節でアウェーでのピアチェンツァ戦に臨み、2セットを先取されてから3ー2のタイブレークで逆転勝利を収めた。これでチームは開幕5連勝で、リーグ首位となった。

ペルージャでプレーするバレーボール男子日本代表の石川祐希は途中出場ながら7得点をマーク。第4セット、第5セットでチームの大逆転に大きく貢献し、公式サイトに「圧巻のプレー」と評される活躍を見せた。



■公式がアップした「ユウキ コレクション」にも反響

第1セットで主導権を握られたペルージャは、第2セットもホームチームに圧倒され25ー11の大差で落とした。後がなくなった第3セットからペルージャは反撃を開始。1セットを取り返すと、第4セット中盤から石川が躍動。13ー11の場面から2連続得点を記録すると、17得点目も強烈なアタックで奪取した。これにはペルージャ公式サイトも「圧巻のプレーだ」と大絶賛だった。石川の活躍もあり最大7得点差をつつけたペルージャは勢いのまま第5セットも奪取。最終セットでも石川はブロックアウトやワンタッチのほか強烈なスパイクを決めてチームの大逆転勝利（20ー25、11ー25、25ー21、25ー21、15ー8）に貢献した。ペルージャ公式Xは試合後に石川の第4セットの活躍をまとめた動画を「ユウキ コレクション」とのコメントとともに投稿。動画を見たファンからは「ゲームチェンジャー」「流れを引き寄せた連続得点最高」「思わず唸っちゃうプレー！」など喜びのコメントが寄せられている。次戦は11月12日（同13日）にホームでクーネオ戦が行われる。





