■◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

大会最終日の9日に男子シングルス準決勝と決勝が行われ、松島輝空選手(世界ランク13位)が優勝を飾りました。

日本男子勢として唯一のベスト4入りを果たしていた松島選手は、準決勝ではデンマークのリンド選手(同21位)と対戦しました。両者1ゲームづつを取り合い迎えた第3ゲーム、デュースまでもつれましたが競り負けてゲームカウント1-2とします。しかし第4ゲームを圧倒するなどここから3ゲーム連続で奪取。見事逆転勝利を飾り決勝進出を決めました。

決勝では地元ドイツのチウ ダン選手(同12位)と激突しました。先に2ゲームを連取すると、死闘となった第4ゲームを18-16で獲得。勢いそのままに第5ゲームも制し、松島選手が見事優勝を果たしました。

前週に行われたWTTチャンピオンズ モンペリエでも準優勝した18歳の松島選手。2大会続けて素晴らしい結果を残しました。

また、女子シングルスでは早田ひな選手が張本美和選手を決勝で下し優勝。男女ともに日本勢が頂点に立っています。

【男子シングルス決勝結果】松島輝空 4-1 チウ ダン(ドイツ)(11-8/15-13/11-13/18-16/11-9)