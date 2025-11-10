西武は10日、大リーグ挑戦を希望している今井達也投手（27）に対し、今オフのポスティングシステムを利用しての移籍を容認すると発表した。

容認決定を受けて報道陣の取材に応じた今井は、同い年で今年のワールドシリーズでMVPに輝いたドジャース・山本由伸へのライバル心も口にした。

「年も一緒。もちろん凄いなっていうのはありますけど、感心している場合じゃない。行くからには（自分も）ワールドチャンピオンにならないといけないんで」

同学年で同じ右投手とタイプも似ている。「オリックスの時から話したりはしていた。そういう選手が先にアメリカに行って活躍して、それをテレビで見ることができた。それはいちファンとして凄くうれしかった」と話した。

ただ、来季は自身も米国に渡り、大リーグという同じ舞台に立つ。「同じ選手として（米国に）行くことになったら、敵になるか味方になるかは分からないですけど、選手として“世界一のピッチャー”を目指しているのは多分、一緒だと思う。頑張りたい」と力を込めた。

その山本の活躍もあり、現地での今井の評価は急騰。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は4日（日本時間5日）、今井の契約が8年総額1億9000万ドル（約290億7000万円）になると予想した。

スポーツ専門局ESPN（電子版）も6日（同7日）、今オフのFA選手ランキングで今井を5位とし、6年総額1億3500万ドル（約206億5500万円）の契約になるとしている。