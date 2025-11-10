日本代表ＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）が１０日、都内で行われたＪＦＡ・アディダス「サッカー日本代表２０２６」キャンペーン共同発表会にゲストとして登壇した。

６日に来年６月の北中米Ｗ杯で着用するユニホームが発表され、３人は初の公の場で新戦闘服に袖を通して登場。南野は「いつも日本代表の新しいユニホームの発表前は選手としてすごく楽しみにしている。今回も僕の期待を超えてくるような、かっこいいデザインですごく気に入ってます」と語った。

また、７日から新ユニホームのプロモーションで、東京・渋谷に久保をモチーフにした巨大な久保像「ビッグタケ モニュメント」が設置され、その巨大さから話題を呼んでいる。久保は「先ほど朝ちょっと早めに起きて、渋谷に行ってきたんですけど、でかすぎて。かなりスペースがあったんですけど、それでもちょっと窮屈そうにしていましたね（笑い）」と明かした。

すると中村は写真を見た感想を求められ、「普段の久保選手を知っているので、こんなに大きい久保選手にずっと笑っちゃいますね」と笑みを浮かべた。

森保ジャパンはＷ杯優勝を目標に掲げる中、久保はトークセッションで今の自分に必要だと思うことに「実力」を挙げ、「これはシンプルに、やっぱり運とか勢いもＷ杯は大事だと思うが、結局最後のところは上に行こうと思ったら実力が大事。まだ半年以上あるので、みんな僕を含めて切磋琢磨して、お互いの実力を極限まで上げて、自分の限界を各々が超えていけたら」と力を込めた。