ダレノガレ明美、母の横顔ショット公開「美人オーラすごい」「気品がある」と反響
【モデルプレス＝2025/11/10】モデルでタレントのダレノガレ明美が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。母の横顔ショットを公開した。
【写真】35歳モデル「美人オーラすごい」母の姿公開
ダレノガレは「お姫様（母）と旅行行ってきます」と報告し、母のソロショットを投稿。「せっかちな娘とマイペースで絶対に走らない母の旅行スタート」とつづり、肩上ボブのヘアスタイルの母が椅子に座って横を向いた写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「美人オーラすごい」「気品がある」「お母様との旅行、楽しそう」「素敵な母娘」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳モデル「美人オーラすごい」母の姿公開
◆ダレノガレ明美「お姫様」な母の横顔ショット披露
ダレノガレは「お姫様（母）と旅行行ってきます」と報告し、母のソロショットを投稿。「せっかちな娘とマイペースで絶対に走らない母の旅行スタート」とつづり、肩上ボブのヘアスタイルの母が椅子に座って横を向いた写真を披露した。
◆ダレノガレ明美の投稿に「美人オーラすごい」と反響
この投稿に、ファンからは「美人オーラすごい」「気品がある」「お母様との旅行、楽しそう」「素敵な母娘」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】