近藤千尋、娘が“大好き”な手料理公開「ほかほかで美味しそう」「尊敬するママ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/10】モデルの近藤千尋が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘が好きな手料理を公開した。
【写真】35歳3児の母モデル「ほかほかで美味しそう」娘から好評の手料理
近藤は「娘が大好きな蒸しパン」とつづり、せいろのような蒸し器に入った手作りの蒸しパンの写真を投稿。「素朴な味、私も昔から大好きだったな〜」と、自身と娘の味覚が似ていることも明かしていた。
この投稿に、ファンからは「ほかほかで美味しそう」「レシピ知りたい」「尊敬するママ」「器も素敵」といったコメントが寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
