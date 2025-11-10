【ユニクロのブルー】がセンス100点！ 大人に似合う「秋冬アイテム」

センスの光る大人っぽい秋冬コーデを組むのに、【ユニクロ】のブルーアイテムが大活躍しそう。シルエットのきれいなパンツや、コーデの主役になるワンピースなど、大人に似合う予感のラインナップが多数登場しています。なじみのいい色味のブルーアイテムをユニクロで賢くゲットして、秋冬のおしゃれを目いっぱい楽しんで。

周りと差がつくグラデーションニット

【ユニクロ】「スフレヤーングラデーションクルーネックセーター」\3,990（税込）

裾に向かって色が濃くなっていく、グラデーションデザインのセーター。ブルー系のカラーは、華やかで明るいコーデが組めそうな「60 LIGHT BLUE」と、ネイビーに近いダークトーンの「68 BLUE」の2種類がラインナップしています。中に襟付きシャツやタートルネックをインしても、おしゃれに着こなせそう。「やわらかく、さわり心地のよい素材」（公式HPより）のスフレヤーン素材を使用しています。

高い着回し力に期待できるカーブパンツ

【ユニクロ】「カーブパンツ」\3,990（税込・セール価格）

ゆるやかなカーブシルエットが特徴的な、ほどよいボリュームのワイドパンツ。シンプルなデザインに加え、写真の「63 BLUE」はくすんだブルーで大人っぽく穿きこなせそうです。ゆったりシルエットで脚のラインのカバーが期待できるのも頼もしいポイント。きれいめなシャツと合わせればオフィスカジュアルに、ラフなニットやスウェットトップスと合わせれば休日コーデにと、幅広いシーンで活躍する予感です。

上品に着こなせそうなチェック柄ワンピ

【ユニクロ】「ダブルフェイスミニワンピース」\1,990（税込・セール価格）

Aラインシルエットがきれいな、ミニ丈のチェック柄ワンピース。落ち着いたトーンのチェック柄で、大人っぽく上品な印象を作れそうです。視線を上に集めるハイウエストで、スタイルアップ効果が狙えるのもポイント。一枚でさらっと着ても、ニットトップスやパンツとレイヤードしても、おしゃれに決まりそうです。生地は「暖かくやわらかなダブルフェイス素材」（公式HPより）で、寒さが増す季節にも手に取る存在になりそう。

コーデの差し色にぴったりなニット帽

【ユニクロ】「カシミヤニットビーニー」\3,990（税込）

コーディネートのアクセントとして活躍する、きれいなブルーのニット帽。差し色として、コーデに明るさや遊び心をプラスするのに持ってこいです。やわらかなカシミヤ素材を使っていて、品のある見た目と快適な肌触りを実現してくれそう。公式HPで「毛玉を抑える特殊な加工により、手洗いができるようにアップデート」とあるように、お手入れしやすいのもうれしいポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W