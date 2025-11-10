サンリオ発の物語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジー「フラガリアメモリーズ」から、初のスマートフォン向けゲーム『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』の制作が決定！

さらに、2026年夏には梶原岳人さん、武内駿輔さん、村瀬歩さんたちが登場する初のキャストライブも開催決定しました☆

サンリオ スマートフォンゲーム『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』制作決定

ボイスドラマと楽曲MVを軸にしながら、ミュージカルや3DCGライブなど様々な展開を行ってきた「フラガリアメモリーズ」。

ついに今回、メディアミックスプロジェクトとして初のスマートフォン向けゲームゲーム化が決定しました☆

ゲームタイトルは『フラガリアメモリーズ Color of Wishes(カラー オブ ウィッシィズ)』

特報映像が公開されています！

ゲームに関する続報は、2026年以降随時発表されます。

初のキャストライブ『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜』開催決定

公演タイトル：「フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜」

日程：2026年8月9日(日)

時間：昼の部 【開場】13:00 【開演】13:45 予定／夜の部 【開場】16:45 【開演】17:30 予定

チケット料金：11,660円(税込)/枚

チケット詳細：https://w.pia.jp/t/fragariamemories-castlive/

チケット受付：

公式サイト1次先行(抽選) 【受付期間】2025年11月9日(日) 13:00〜11月24日(月・祝) 23:59

出演者：

ハルリット役 梶原 岳人、メロルド役 林 勇、ロマリシュ役 土岐 隼一、リミチャ役 日向 朔公、クロード役 坂田 将吾、クラークステラ役 三上 瑛士、ルタールステラ役 榊原 優希、ミュンナ役 徳留 慎乃佑、バドバルマ役 武内 駿輔、チャコ役 小笠原 仁、タッサム役 村瀬 歩、ハンギョン役 松岡 洋平、ピケロ役 町本 成史

会場：文京シビックホール 大ホール（東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター内）

『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜（ルミナス モーメンツ）』は、声優キャスト13名がメインで歌唱パフォーマンスする初のキャストライブ。

フラガリアたちの想いを描いた数々の曲と共に、光り輝くひとときが楽しめます。

「ハローキティ」のフラガリア「ハルリット」役の梶原岳人さん、「バッドばつ丸」のフラガリア「バドバルマ」役の武内駿輔さん、「タキシードサム」のフラガリア「タッサム」役の村瀬歩さんなど、人気声優計13名が登場します。

チケットは、2025年11月9日(日)より公式サイト一次先行(抽選)の受付が開始されます！

ボイスドラマ新章「ロストキティ編」のテーマ楽曲『Moment Horizon』MV情報

MV配信URL ：https://youtu.be/OJcYZa-dAnM

MV公開日時 ：2025年11月9日(日)13時

2025年10月30日(木)より開幕したボイスドラマ新章「ロストキティ編」のテーマ楽曲『Moment Horizonn(モーメント ホライゾン)』のMVが、公式YouTubeにて公開！

MVでは、3DCGを使用した映像美の中で、疾走感あふれる楽曲を「ハローキティ」のフラガリア「ハルリット」を含む3人のフラガリアたちが歌い上げます。

フル3DCGによる“アナログとデジタルの融合”を表現した、圧巻の映像美の本作。

想い出の美しさと儚さを音にしたようなテクノ調の楽曲が印象的です。

「ハローキティ」のフラガリア「ハルリット」、「シナモロール」のフラガリア「シエロモート」、「バッドばつ丸」のフラガリア「バドバルマ」の3人が歌い踊る姿は必見です！

「フラガリアメモリーズ」とは

「フラガリアメモリーズ」公式サイト：https://fragariamemories.sanrio.co.jp

「フラガリアメモリーズ」公式X ：https://x.com/fragaria_sanrio

「フラガリアメモリーズ」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@FRAGARIAMEMORIES

サンリオが人型キャラクターで贈る、新世代の本格ファンタジー『フラガリアメモリーズ』

「ハローキティ」たちを守るフラガリアの”騎士道”を描いた、本格ファンタジー作品です。

あらすじ

「この世界を、救って！」

―― 主(ロード)である「ハローキティ」の願いに応え、「ハルリット」は冒険の旅に出ました。

純真と愛と友情に満ちたフラガリアワールドを脅かす、謎の存在「シーズ」

不安が広がる中、赤・青・黒の3つの大陸では、それぞれの主を守るべく、フラガリアの騎士たちが独自に動き始めていました。

「ハローキティ」たちを守るフラガリアの「騎士道」を描く物語です。

登場キャラクター

18体のフラガリアの騎士たちは、“ブーケ”と呼ばれる3つのユニットに分かれています。

「ハローキティ」のフラガリア「ハルリット」たちの「RED BOUQUET(レッドブーケ)」。

「シナモロール」のフラガリア「シエロモート」たちの「BLUE BOUQUET(ブルーブーケ)」。

「バッドばつ丸」のフラガリア「バドバルマ」たちの「NOIR BOUQUET(ノワールブーケ)」です。

いよいよ待望のスマートフォンゲーム化＆初のキャストライブ！

「フラガリアメモリーズ」の初のスートフォン向けゲーム『フラガリアメモリーズ Color of Wishes』制作決定と、初のキャストライブ『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜』開催、ボイスドラマ新章「ロストキティ編」のテーマ楽曲『Moment Horizon』のMV公開の紹介でした☆

