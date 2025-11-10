インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に「鋼の錬金術師 2025」が登場。

「エドワード・エルリック」をはじめ、セガ限定の新規描きおこしイラストを使ったグッズが当たるくじをインターネットで楽しめます☆

セガ ラッキーくじオンライン「鋼の錬金術師 2025」

くじ販売期間：2025年11月7日(金)11:00〜12月8日(月)23:59

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

2025年11月7日11時より、セガ ラッキーくじオンライン「鋼の錬金術師 2025」の販売がスタート。

セガ限定の新規描きおこしイラストを使用したグッズが当たる、ハズレなしのオンラインくじを楽しめます！

A賞からE賞までのグッズには、幅広いラインナップを用意。

くじを引いて賞品を集めれば『鋼の錬金術師』グッズに彩られた毎日を送ることができます。

さらに、くじを累計10回引くたびに、好きなキャラクターを選んで「ミニブロマイド」がもらえるマストバイキャンペーンも開催。

描きおこしイラストの「ミニブロマイド」も集めたくなるグッズです☆

A賞：銀時計クッション

サイズ：全長約30cm ※閉じたとき

A賞は「エドワード・エルリック」の覚悟の日付を刻んだ銀時計をイメージした「銀時計クッション」

外側・内側で異なるデザインが使われ、日常を『鋼の錬金術師』グッズで彩れます☆

B賞：マスコットぬいぐるみ

種類：全10種

サイズ：全長約10cm

B賞の「マスコットぬいぐるみ」は、全10種と幅広いキャラクターのラインナップで展開。

主人公「エドワード・エルリック」をはじめ、弟の「アルフォンス・エルリック」や「ロイ・マスタング」「リザ・ホークアイ」などのキャラクターが揃っています！

C賞：アクリルスタンド

種類：全10種

サイズ：全長約5.5〜6.5cm

C賞の「アクリルスタンド」も、全10種を展開。

セガ限定の新規描きおこしイラストを使った、デフォルメデザインのアクリルスタンドです。

D賞：名言アクリルキーホルダー

種類：全10種

サイズ：全長約7.5〜8cm

作中の名言をキーホルダーにした「名言アクリルキーホルダー」は、D賞に登場。

印象的なシーンが蘇るようなセリフが揃っています☆

E賞：ダイカットステッカー​

種類：全20種

サイズ：全長約5.5〜7cm

E賞に用意されている「ダイカットステッカー」

キャラクターとセリフの組み合わせやエンブレム風デザインがあり、全20種の展開です！

マストバイキャンペーン：ミニブロマイド

種類：全10種

くじを10回引くごとに、好きな「ミニブロマイド」を選んでもらえる、マストバイキャンペーンも開催。

好きなキャラクターを選べるので、お気に入りのデザインを集めたくなります☆

セガ限定の新規描きおこしイラストを使ったグッズで、毎日を『鋼の錬金術師』尽しに。

セガ ラッキーくじオンライン「鋼の錬金術師 2025」は、2025年11月7日〜12月8日まで販売です！

※画像は実際の賞品と異なる場合があります

©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post エドやアルのセガ限定描きおこしイラストを使ったグッズがたっぷり！セガ ラッキーくじオンライン「鋼の錬金術師 2025」 appeared first on Dtimes.