ウクライナのアンドリー・シビハ外相は８日、ロシア軍による前夜の攻撃で、ウクライナ西部フメリニツキー、リウネの両原子力発電所に電力を供給する変電所が標的になったと明らかにした。

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）に緊急会合を要請する考えも示した。Ｘ（旧ツイッター）に投稿した。

ウクライナ空軍によると、露軍は７日夜〜８日未明、４５８機のドローン（無人機）や３２発の弾道ミサイルなどでウクライナを攻撃した。シビハ氏は変電所の損傷の有無や程度に言及していないが、ＩＡＥＡによると両原発では安全のため出力を低下させたという。

ウクライナの電力会社「ツェントルエネルゴ」も８日、キーウ、ハルキウ両州にある火力発電所が攻撃を受けて火災となり、発電を停止したと発表した。９日には別の電力会社のバイオマス発電所が焼損したことも判明した。

この影響で首都キーウなどで大規模な停電が発生した。ロシアは市民生活を揺るがすことで、ウクライナの士気低下を図っている。

同国のウォロディミル・ゼレンスキー大統領は８日、対露制裁の強化を訴えたほか、地対空ミサイルシステム「パトリオット」の追加供与などの支援を求めた。