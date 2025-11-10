ÅÄºê»ËÏº»á¡¢¼ÁÌäÄÌ¹ðÌäÂê¤Ë¡Ö¼ÁÌä¼Ô¤¬²¿»þ¤ËÄÌ¹ð¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×ÌÐÌÚÂç¿Ã¤Ï¼ÁÌäÁÛÄê¤Ç¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¡×
¡¡À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£±£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬¸áÁ°£³»þ¤ËÊÙ¶¯²ñ¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¼ÁÌä¤¹¤ëÂ¦¤Î¼ÁÌäÄÌ¹ð¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢£²¤Ä¤Î²ò·èÊýË¡¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¸áÁ°£³»þ¤ËÊÙ¶¯²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÅúÊÛ½ñ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤é¤º¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌîÅÞ¤Î¼ÁÌäÄÌ¹ð¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡ÖÌÐÌÚ¤µ¤ó¤¬Á°²ó¤Î³°Ì³Âç¿Ã»þÂå¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Ã¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁá¤¯¿Ê¤à¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÂç¿ÃÂ¦¤«¤éÁÛÄê¼ÁÌä¤ò¹Í¤¨¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡Ö¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤¤Ë²¿Æü¤Î²¿»þ¤Ë¼ÁÌäÄÌ¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤È¡£¤½¤³¤Ç¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¤È¤¹¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£·Ã½Ó¾´¤¬¡Ö¼ÁÌä¤¬Íè¤¿¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½àÈ÷¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÄ¾Á°¤Ë¤³¤é¤ì¤Æ¤â½àÈ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡©¡×¤È¤½¤Î°ÕÌ£¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¼Ô¤¬¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬¼ÁÌäÄÌ¹ð¤·¤¿»þ´Ö¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤³¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¤Í¡¢¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯¤·¤¿Êý¤¬¡¢¤È¤«¡¢²æ¡¹¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¼Ô¤¬¼ÁÌäÄÌ¹ð¤¬ÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤ò¿äÚÊ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Ï²¿Æü²¿»þ¤Ë¼ÁÌäÄÌ¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÂÐºö¤òÎý¤ì¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£