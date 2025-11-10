Gen-AX（ジェナックス）とソフトバンクは、コールセンター向けAIソリューション「X-Ghost」（クロスゴースト）の正式提供を開始した。三井住友カードとの実証を経て、一定以上の規模を持つコールセンター向けに販売する。

「X-Ghost」は、AIが自律的に思考して自然な音声対話で顧客対応ができる“AIオペレーター”。24時間365日で対応でき、モニタリングAIが発話やシステム挙動をリアルタイムに監視し、リスク判定などを行う。

従来、対話型AIの課題だった情報の欠損や遅延、誤り伝搬を最先端の「Speech to Speech」モデルで解消した。

API連携に対応しており、会話文脈に応じてAIが顧客社内のAPIを呼び出せる。業界別にテンプレートを用意し、導入を検討する企業に対して障壁を減らす。

JDSCやシグマクシスなどとともに、導入設計から運用改善までを支援する。販売はソフトバンクが担う。

先行導入する三井住友カードと、一定期間の実証実験を経たのちに一定以上の規模のコンタクトセンターを有する企業向けに販売する。今後はSaas拡張や多言語対応、マルチモーダルへの拡張を進める。将来的には自治体や公共領域などの社会インフラ分野への進出も視野に入れる。