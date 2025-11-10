男子プロゴルフのカシオワールドオープン（１１月２７〜３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ）の主催者は１０日、元プロ野球選手で日米通算１７０勝の松坂大輔氏（４５）が今大会にレギュラーツアー初出場することを発表した。

松坂氏は昨年、男子プロゴルフの下部ツアーに２試合出場。太平洋クラブチャレンジ（２４年５月、埼玉・太平洋Ｃ江南Ｃ）は８１、８５で通算２２オーバーで最下位の１４５位で予選落ち。ＰＧＭチャレンジ（２４年９月、福岡・福岡レイクサイドＣＣ）は８５、８３で通算２８オーバーで同じく最下位の１５１で予選落ちだった。初のレギュラーツアーで、プロ野球で見せた勝負強さを発揮できるか、注目される。

松坂氏にとって高知県は思い出の地。１９９９年、西武の新人時代、高知キャンプでプロ野球選手としてのキャリアをスタートした。松坂氏は主催者を通して「この度、男子ゴルフのレギュラーツアーに初出場する機会をいただき、心より感謝申し上げます。高知県は、私がプロ野球選手として初めてキャンプで訪れた、思い出深い土地でもあります。この特別な場所で新たなチャレンジができることを、大変、うれしく思います。まずは予選突破を目標に、一打一打を大切にプレーしてまいります。現地で応援、お願いいたします」とコメントした。