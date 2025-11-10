◇練習試合 広島―侍JAPAN（2025年11月10日 サンマリンスタジアム宮崎）

広島は10日、秋季キャンプ地の宮崎で侍ジャパンとの練習試合を行った。初回から4点を失う苦しい展開の中、矢野雅哉内野手（26）が持ち味の守備で球場を沸かせた。

初回、先発の辻が先頭の岡林からの4連打、味方失策で4点を失う展開となったが、矢野が好守で侍ジャパンの攻撃を断ち切った。1死一塁、村林の弱い打球をダッシュよく前進してショートバウンドですくい上げると、一塁へランニングスロー。打者走者をアウトにすると、2死一、三塁からは9番・佐々木の三遊間への強烈なゴロを横っ飛びしてキャッチ。すぐさま二塁へと送球し、この回を終わらせた。

今季は102試合の出場で打率・208。今秋のキャンプでは福地2軍ヘッド兼打撃・走塁コーチ、新井良太2軍打撃コーチから助言を受け、打撃改造に励んでいる。0―4の3回1死満塁の場面では中前への2点打を放ち、逆転劇に貢献するなど、取り組みの成果も見せた。

昨年、ゴールデングラブ賞を獲得するなど、守備力に定評のある矢野が初回から実力を発揮。チームのピンチを救う華麗な守備に、ネット上では侍ジャパンへの招集を求める声が多発。「矢野と坂倉は代表側にいなきゃ」「矢野を招集しろよ」「守備の安定感はやはり健在だな」「矢野くんショートで代表いかんのか？」などの声が集まった。