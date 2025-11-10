サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに、JO1とINIのメンバーから構成されたスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイブルー）」が就任しました。

【写真を見る】【 JI BLUE 】 JO1とINIのスペシャルユニットで サッカー日本代表を応援 アンバサダー就任に佐藤景瑚 「目ん玉飛び出ました」





メンバーは、JO1から與那城奨さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、川西拓実さん、金城碧海さん。INIから西洸人さん、田島将吾さん、郄塚大夢さん、後藤威尊さん、佐野雄大さん、池粼理人さんです。







JFA･アディダス「サッカー日本代表2026」キャンペーン共同発表会に登壇した「JI BLUE」。與那城さんは、“サッカーを愛する12名から結成されたスペシャルユニットです！”と、誇らしげに挨拶。金城さんは“世界一の追い風を吹かせていきたい”と意気込んでいました。







オフィシャルアンバサダー就任を聞いた時のことを、佐藤さんは“目ん玉飛び出ましたよね。本当に嬉しかった”と、笑顔で回想。身につけている日本代表の新ユニフォームについても“森保監督にプレゼントしてもらいました。代表選手に選ばれたかと思っちゃって、僕行けるんかなと思っちゃった”と、満面の笑みで語っていました。







ユニフォームについては、川西さんも大興奮。“昨日の夜も（深夜）3時くらいまでサッカーを観ていた。眠いはずなんですけど、ユニフォームを着ると目が覚めて、あと5試合くらい観られそうです”と、目を輝かせていました。







サッカー経験者の河野さんは“次の代表戦を楽しみにしていたんですけど、まさかオフィシャルアンバサダーに選ばれるとは。サッカーをやっていた身としては夢のようなこと。めちゃくちゃ頑張ります”と、大喜び。







同じく経験者の西さんも“サッカーに夢中だった身として、またアーティストとしてサッカーに携われるというのは誇りに思います”と、胸を張りました。



【担当：芸能情報ステーション】