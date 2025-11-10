歌舞伎俳優市川中車（59）が10日、大阪市役所で大阪国際文化芸術プロジェクト「壽 初春歌舞伎特別公演」（26年1月7〜25日、大阪松竹座）の記者発表会に出席した。

公演の昼の部は「菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ） 車引」「祇園祭礼信仰記（ぎおんさいれいしんこうき） 金閣寺」「らくだ」、夜の部は「女鳴神」「仮名手本忠臣蔵（かなでほんちゅうしんぐら）」「京鹿子娘道成寺（きょうかのこむすめどうじょうじ）」の演目が披露され、中車は「らくだ」「女鳴神」「仮名手本忠臣蔵」に出演する。

大阪松竹座は来年5月公演をもって閉館が発表されている。

本公演がおそらく最後の松竹座出演になりそうだという中車は「大阪は母方の祖父の出身地。『らくだ』も関西弁で勤めさせていただきます。新大阪に降り立つと、故郷ではないですが戻ってきたなという気持ちになります」

松竹座の楽屋に入る際は、近くにあるラーメン店「金龍ラーメン」の前を通り、「濃厚なにおいをかげなくなると思うと寂しい。1月は金龍のにおいをすっかりと嗅いで思い出に残したい」と残念がった。

これに、横山英幸大阪市長（44）は「歌舞伎の公演は大阪で何らかの形で続けていきたい。金龍ラーメンのにおいはしなくなるかもしれないですが、どうしてもと言われたら、僕が豚骨を煮込みに行きますので」と食いつき、笑いを誘っていた。

会見には歌舞伎俳優中村鴈治郎（66）、片岡孝太郎（57）、片岡愛之助（53）、中村壱太郎（35）、中村種之助（32）、中村歌之助（24）、吉村洋文大阪府知事（50）も出席した。