【丸源ラーメン】2026年「丸源福袋」アプリ限定で予約開始/冷凍生餃子50個と1,500円分のクーポンをセット

物語コーポレーションが全国231店舗を展開する「丸源ラーメン」は、11月25日(火)午前10時から公式アプリ限定で、2026年の「丸源福袋」の予約受付を開始する。

「2026 丸源福袋」は、冷凍生餃子50個と1,500円分のアプリクーポンをセットにした。価格は税込1,500円。なくなり次第終了となる。

公式アプリのみで予約を受け付け、店頭や電話では予約受付は行わない。販売は店頭でも行い、2025年12月26日(金)から2026年1月4日(日)の期間限定で実施する。

アプリでクーポンを受け取るため、予約・店頭購入いずれの場合にもアプリの会員登録が必要となる。1アカウントで3個まで購入可能。概要は以下の通り。

◆2026年「丸源福袋」

冷凍生餃子50個と500円分のアプリクーポン3枚をセットにした福袋。

アプリクーポンは、1会計につき税込1,000円以上で1枚使用できる。店内飲食、テイクアウト、物販品購入のいずれも対象。他割引券との併用や換金･返金はできない。

販売は、一部店舗を除き「丸源ラーメン」全店で行う。福袋がなくなり次第終了。なお、「小山店」「加古川平岡町店」「石巻店」では予約受付は行わず、店頭販売のみとなる

【セット内容】

〈1〉冷凍生餃子25個入り×2パック

〈2〉500円分のアプリクーポン3枚

〈3〉丸源オリジナル保冷袋

丸源ラーメン、2026年「丸源福袋」を発表

販売価格: 税込1,500円

予約受付期間: 2025年11月25日(火)午前10時〜2025年12月24日(水)午後11時59分

店頭販売の期間: 2025年12月26日(金)〜2026年1月4日(日)

※数量限定でなくなり次第終了。

◆アプリクーポンの使用期限

〈1〉2026年1月6日(火)〜2026年1月31日(土)で1枚

〈2〉2026年2月1日(日)〜2026年2月28日(土)で1枚

〈3〉2026年3月1日(日)〜2026年3月31日(火)で1枚

※一部店舗ではクーポンの使用期限が異なる。

丸源ラーメン 公式アプリ

■「2026丸源福袋」特設ページ

〈丸源ラーメンについて〉

丸源ラーメンは、2001年6月創業のラーメンチェーン。看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」をはじめ、熟成醤油とんこつ、塩や味噌、担々麺といった豊富なメニューを取りそろえる。「丸源餃子」や「鉄板玉子チャーハン」といったサイドメニューも人気。ファミリー層からの支持も厚い。

「熟成醤油ラーメン 肉そば」

「丸源餃子」

「鉄板玉子チャーハン」