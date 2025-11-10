中川翔子、人気漫画家からもらった直筆双子イラスト公開「羨ましすぎる」「一生の宝物」と反響
【モデルプレス＝2025/11/10】タレントの中川翔子が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。人気漫画家からもらった直筆イラストを公開した。
◆中川翔子、人気漫画家の直筆イラスト公開
中川は「くらもちふさこ先生から 直筆イラストで双子を描いてくださった！」と記し、『いつもポケットにショパン』『天然コケッコー』など数多くの名作を発表した漫画家・くらもちふさこ氏からもらったというイラストを披露。ハートマークの線上に可愛らしい双子が描かれており、「ありがとうございます」と泣いている絵文字を添えて感謝をつづっていた。
◆中川翔子の投稿に「一生の宝物になりそう」と反響
この投稿に、ファンからは「素敵な贈り物」「羨ましすぎる」「一生の宝物になりそう」「2人とも天使のよう」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
