【モデルプレス＝2025/11/10】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のユナ（YUNA）が11月7日、自身のInstagramを更新。スタイルのよさが際立つ写真を公開し、反響が寄せられている。

【写真】K-POP美女「脚の長さレベチ」黒ストッキングで圧巻美脚

◆ITZYユナ、スラリ美脚披露


ユナはソファに腰掛け、ドリンクを持ち笑顔でピースサインをする写真を投稿。カーキのブルゾンを着用し、黒いパンプスに黒いストッキングを合わせており、ショート丈のボトムスからはスラリとした長い脚が伸びている。

◆ITZYユナの投稿に反響


この投稿に「脚の長さレベチ」「可愛すぎ」「素敵」「スタイル最高」「尊すぎて倒れる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

