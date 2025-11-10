ITZYユナ、黒ストッキングの圧巻美脚ショットに熱視線「脚の長さレベチ」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/10】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のユナ（YUNA）が11月7日、自身のInstagramを更新。スタイルのよさが際立つ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP美女「脚の長さレベチ」黒ストッキングで圧巻美脚
ユナはソファに腰掛け、ドリンクを持ち笑顔でピースサインをする写真を投稿。カーキのブルゾンを着用し、黒いパンプスに黒いストッキングを合わせており、ショート丈のボトムスからはスラリとした長い脚が伸びている。
この投稿に「脚の長さレベチ」「可愛すぎ」「素敵」「スタイル最高」「尊すぎて倒れる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ITZYユナ、スラリ美脚披露
◆ITZYユナの投稿に反響
