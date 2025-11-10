“11歳年下”の美人奥様をお祝い！俳優ナムグン・ミン、ラブラブ投稿が話題「ロマンチックすぎる」

俳優ナムグン・ミンが、妻でモデル兼女優のチン・アルムの誕生日に、ロマンチックなお祝いメッセージを送った。

11月9日、チン・アルムは「Areum HBD」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真のチン・アルムは、美しい笑顔を浮かべながらバースデーケーキを手にポーズを取っている。清楚でありながら上品な雰囲気が漂い、見る人に癒やしを与える一枚だ。

特に注目を集めたのは、夫ナムグン・ミンが残したコメント。「誕生日おめでとう、愛する私の人」と短いながらも真心のこもった言葉を添え、妻への深い愛情を示した。

これを見たファンからは、「ロマンチックすぎる」「理想の夫婦」「ずっと幸せでいてほしい」など、温かい反応が寄せられた。

ナムグン・ミンは2022年、11歳年下のモデルのチン・アルムと7年の公開恋愛を経て結婚。最近では、次回作となるドラマ『結婚の完成』（原題）への出演が決定している。

◇ナムグン・ミン プロフィール

1978年3月12日生まれ。1999年のドラマ『君の夢を広げろ』（原題）でデビュー。デビュー初期はペ・ヨンジュンに似ていることから、“リトル・ペ・ヨンジュン”と呼ばれたことも。優れた演技力とビジュアルで俳優として頭角を現し、2017年に主演したドラマ『キム課長とソ理事〜Bravo! Your Life〜』がヒットして人気俳優に。2020年にドラマ『ストーブリーグ』の好演が認められてSBS演技大賞で大賞を受賞。翌2021年には『黒い太陽〜コードネーム：アムネシア〜』でMBC演技大賞の大賞を受賞し、名実共に韓国のトップ俳優となった。

◇チン・アルム プロフィール

1989年11月9日生まれ。2008年にモデルとしてデビューし、2015年には映画『Light My Fire』でヒロインを務めた。その映画の演出を担当した俳優ナムグン・ミンと、2016年から公開恋愛を開始。ナムグン・ミンは2021年12月に開かれた「MBC演技大賞」で大賞を受賞し、「アルム、私のそばにいつもいてくれてありがとう、愛している」と語り、話題を集めたりした。2人は2022年10月に結婚式を挙げた。