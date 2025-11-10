【SMYTHSON x Liberty】洗練されたMaraレザーコレクション♡

英国発のラグジュアリーステーショナリー＆レザーグッズブランド「SMYTHSON（スマイソン）」が、人気の「Maraレザーコレクション」の第2弾を発表。今回はリバティの象徴的なパープルをまとったアイテムが登場します。パスポートカバー、ラゲージタグ、グラスケース、カードホルダーなど、洗練されたデザインとクラフツマンシップが際立つアイテムが勢揃い。

「SMYTHSON x Liberty」コレクションの魅力とは？



「SMYTHSON x Liberty」コレクション第2弾は、伝統的なクラフツマンシップと現代的なデザインが見事に融合したアイテムが特徴。

リバティのシグネチャーカラーであるパープルを纏ったMaraレザーシリーズは、見る人を魅了する深みと華やかさを持っています。

パスポートカバーやラゲージタグ、グラスケースなど、日常的に使えるアイテムが揃い、シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴的。

高品質なレザーと洗練された仕上がりで、ひとつ持っているだけで格上げされた気分を味わえます。

高級感あふれるMaraレザーアイテム



Mara Passport Cover

Mara Luggage Tag

Mara OPT Glasses Case

Maraレザーコレクション第2弾では、パスポートカバー（\41,800）、ラゲージタグ（\26,400）、グラスケース（\28,600）といったアイテムがラインナップ。

Mara Flat Card Holder

Mara Folded Card Case with Snap Closure

中でも注目は、フラットタイプ（\38,500）とフォールドタイプ（\44,000）のカードホルダー。使い勝手の良さと高級感が絶妙に調和したデザインは、ビジネスシーンにもぴったりです。

また、細部に宿る職人の技術が、レザーに深みを与え、使い込むほどに愛着が湧くアイテムばかり。長く使いたくなるアイテムが揃い、贈り物としても喜ばれること間違いなしです。

洗練されたデザインが光る、SMYTHSON x Libertyの新コレクション



「SMYTHSON x Liberty」コレクション第2弾は、リバティのパープルを纏ったMaraレザーシリーズ。

深みのある色合いと職人の技が感じられるアイテムたちは、どれも日常使いにぴったりでありながら、特別な存在感を放ちます。

パスポートカバーやラゲージタグ、カードホルダーなど、どれも高級感と使いやすさが融合したデザインが魅力です。特別な贈り物や自分へのご褒美としても最適なアイテムばかり。