¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï(32)¤¬Ãç´Ö¤È¤ÎàÂ©È´¤Æù²ñá9¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë°æ¾å¡£12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(25)¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¡¼¤Ë¤ÎÂ©È´¤¤ËÆù²ñ¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¡¼¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤ÎÁ°¤ÇÃç´Ö¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦²¦¼Ô¤ÏÃæ±û¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°æ¾å¤Î»Ñ¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë¤«¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¿¹³îµ®(25)¤ÎÆ¬¤Î¾å¤Ë²¿¤«¤ò¾è¤»¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬¶ù¤Ã¤³¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¥¦¥±¤ë¤±¤É¤¤¤¤¡×¡Ö³§¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¶¯¤µ¤ÎÍ×°ø¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£