¡Ö¤¨¡ª»º¸å¤Ê¤Î¡×à·è°Õ¤Î¼Ì¿¿á¸ø³«¡¢2·î¤ËÅÅ·âº§¡õ9·î½Ð»º¤Î¸µNGT48²®ÌîÍ³²Â¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¤ª¤é¤ó¤Ç¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¤¡¡×
¡¡2·î¤Ë·ëº§¡¢9·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¸µNGT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²®ÌîÍ³²Â¤¬·è°Õ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙOOO Entertainment(¥¹¥ê¡¼¥ª¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È)¤Ë ½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¤ª¤é¤ó¤Ç¡×¡Ö¤¨¡ª»º¸å¤Ê¤Î¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¥Þ¥Þ¡×¡Ö»öÌ³½ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²®Ìî¤Ï2016Ç¯¤ËNGT48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢18Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAKB48 53rd¥·¥ó¥°¥ëÀ¤³¦ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£22Ç¯5·î¤ËÌó5Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà½ê¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡£2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£