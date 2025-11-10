¡Ö·ùÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤µ¤óà¥ÉÇ÷ÎÏ¡õ²Á³Ê¤â²£¹ËµéáÄ¶¹âµé¼Ö¤òÈäÏª¡ª¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»÷¹ç¤¦¤Ê¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¿·¼Ö¤ò·Þ¤¨¡Ä
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¤ÎÇòË²æÆ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¿·¼Ö¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤È¤¤¿¡¼¡ª¥È¥è¥¿ LEXUS LM¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×ÉÕ¤¤ÎÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¤³¤Î¼Ö¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿·¼Ö²Á³Ê1500¡Á2010Ëü±ß¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëàÄ¶¹âµé¼Öá¡£¼Ö¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤µ¡¢»Å»ö´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²£¹Ëµé¤Ë¤Ç¤«¤¤¿Í¤¬¾è¤ë¤ÈÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é·ùÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²£¹Ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¼Ö¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¹ë²Ú¤µ¤È¿ÍÊª¤¬Äà¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊÎã¡×¡Ö¤Ø¤§¡Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¥ì¥¯¥µ¥¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»÷¹ç¤¦¤Ê¡×¤Ê¤ÉÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£