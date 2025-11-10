2人きりで狼狽の表情も

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は11日、第7週「オトキサン、ジョチュウ、ＯＫ？」の第32回が放送される。

レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の女中として初日を迎えた松野トキ(郄石あかり)。自分がラシャメン(洋妾)かもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太(生瀬勝久)、ツル(池谷のぶえ)、ウメ(野内まる)の花田旅館の面々が出迎える。

トキの覚悟を応援したいと、ウメもトキと一緒に働き、トキとヘブンが２人きりにならないようにすると勇気づける。みんなの気遣いに感謝しながら、恐怖と緊張の中、トキの女中生活が始まる。

公開された写真には2人きりのシーンもあり、トキの表情からは狼狽が感じられる。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、ヘブン(バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

ヘブン(トミー・バストウ)とトキ(郄石あかり)2人きりのシーンも

「ばけばけ」より(C)NHK

トキ(郄石あかり)を支えようとする花田旅館の面々

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。