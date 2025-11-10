¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é30Ç¯¡Ä¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ëà41ºÐ¤ÎÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤æ¤ë¤æ¤ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÎÞ½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥º¥Ü¥ó¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¡Ä
¡¡41ºÐ¤Î¡ÖSPEED¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·¤Î»þ´Ö²ÈÂ²¤È³¤¤Ø¡¡2025Ç¯¤â¤¢¤È2¥ö·î¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸µµ¤¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡¡¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅçÂÞ´²»Ò(41)=²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô½Ð¿È¡£¿þ¤ò¤á¤¯¤êÈþµÓ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é³¤¤ËÆþ¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´²¤Á¤ã¤ó¤Î²Î¤Ë²ÎÀ¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¤È¥¥ì¥¤¤Ê¤ª¸æÂThanks¡×¡Ö´²¤Á¤ã¤ó¤È°®¼ê¤·¤¿»ö¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÎÞ½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SPEED¤Ï1996Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBody & Soul¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2000Ç¯¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó²ò»¶¡¢¿ô²óºÆ·ëÀ®¤·¤¿¤¬2013Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£