¡Ö30Âå¤«¤È¡×¡Ö´ñÀ×¤Î54ºÐ¡×Âç²ÏÆâ»ÖÊÝ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡ÖÀ¸¤¤¿Ç¯¿ô¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¿ô¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ¤¬54ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î31Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Âç²ÏÆâ¡£¡ÖÀ¸¤¤¿Ç¯¿ô¤Î¿ô»ú¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¿ô¡¡Âô»³¤Î³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤È¤¤¤¦¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¡¡¤Þ¤¿°ì¤Ä¹¹¿·¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥±¡¼¥¤òÊú¤¨¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ïº£Æü¤â¾Ð´é¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡¡Å·¤Ë¤¤¤Ä¤â´ê¤¦»ö¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡¢¡¢àÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤«»ä¤ò»È¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤á¡¡º£Ç¯¤â»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö30Âå¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ñÀ×¤Î54ºÐ¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¼ã¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÈþËâ½÷¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¼ã¤¯¸«¤¨²á¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£