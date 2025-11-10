きょう午前、酒田市の神社に親子とみられるクマ３頭が出没し、緊急銃猟で駆除されました。（サムネイルの画像は酒田市提供）

酒田市によりますときょう午前７時ごろ、酒田市米島の神社付近でクマ３頭が目撃されました。

目撃した人によりますと、クマは付近の柿の木に上るなどしていたということです。

これを受けて市は午前８時半に対策本部を設置。周辺の道路の通行を規制するなどの対応をしたうえで緊急銃猟を判断し、午前９時４０分ごろ３頭のクマを駆除しました。

駆除されたクマは親子とみられていて、メスの成獣１頭（145cm 70kg）と、メスの幼獣２頭（80cm 20kg）だということです。

■緊急銃猟の指示後、爆竹を鳴らし...

6時59分 「クマが木の上にいる」と住民から警察に通報

7時35分ごろ 環境衛生課の課長が現場に到着

8時30分 対策本部設置 緊急銃猟の準備（安全確認、広報など）

9時34分 緊急銃猟の指示→爆竹を鳴らす→クマが地面に降りたのを確認して

駆除

