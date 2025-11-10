「僕がデザイナーじゃなくて良かった」久保建英が笑いを誘う！南野拓実＆中村敬斗も“予想以上”の森保J新ユニを絶賛「すごくかっこいい」
日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンが11月10日、JFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会を開催。日本代表の南野拓実、久保建英、中村敬斗が登壇し、デザインが一新されたユニホームについてトークした。
新ユニホームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また、首の付け根部分には日の丸が付けられており、日本を背負ってピッチに立つ日本代表の誇りと覚悟を示している。
水平線の先にある明るい未来や、無限の希望が広がる“最高の景色”を表現したデザインで、選手、そして、日本代表チームと共に戦う全ての人々の勇気と強い意志を表すものだ。
この日、森保ジャパンを代表してステージに立った３選手がデザインの感想を伝えた。まず南野は「日本代表の新しいユニホームの発表前は、選手としていつもすごく楽しみにしているし、期待しています。今回も僕の期待を超えてくるようなかっこいいデザインで、すごく気に入っています」と語った。
続いて久保は「毎回、ユニホームのデザインを何選手かで予想しています。僕も『水平線』のイメージを頼りにユニホームを描いてみたんですけど、僕の描いたユニホームの何倍もかっこよかったので、僕がデザイナーじゃなくて良かったなって思いました」と会場の笑いを誘った。
そして中村も非常に気に入ったようで「僕は自分でイメージしてデザインを描いた時に、実際のユニホームと似ていたので、そういった意味ですごく嬉しかったですし、個人的にアーチがかったデザインがすごくかっこいいなと思っています」とコメントした。
軒並み高評価の新ユニホームは、11月14日に豊田スタジアムで行なわれるキリンチャレンジカップのガーナ戦でデビューを飾る。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
