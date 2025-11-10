JO1河野純喜「夢のようなことが起こってしまった」 サッカー日本代表公式アンバサダー就任
「JFA・アディダス『サッカー日本代表 2026』キャンペーン共同発表会」が10日、都内で行われ、JO1とINIの選抜メンバーで構成されたサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー「JI BLUE」が登壇。河野純喜が、就任の喜びを語った。
【写真】個性あふれるポーズ！ユニフォーム姿で笑顔をみせるJO1＆INI
この日、会見に出席し、アンバサダーに就任したのは與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつさき）の12人。サッカー好きが結集された。
河野は、高校時代に「全国高校サッカー選手権大会」に出場した経験を持つ。オフィシャルアンバサダー就任について「とにかくびっくりしました。ワールドカップの予選やブラジル戦も見に行かせていただいたので、次の代表選をただただ楽しみに待っていたんです。まさか選ばれるなんて！」と大喜び。「サッカーやっていた身としては夢のようなことが起こってしまったなと。めちゃくちゃがんばります」と意気込んだ。
会見には、日本サッカー協会会長・宮本恒靖氏、アディダスジャパン株式会代表取締役・萩尾孝氏、「SAMURAI BLUE」久保建英選手、南野拓実選手、中村敬斗選手らも登壇。新ユニフォームをお披露目した。
【写真】個性あふれるポーズ！ユニフォーム姿で笑顔をみせるJO1＆INI
この日、会見に出席し、アンバサダーに就任したのは與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつさき）の12人。サッカー好きが結集された。
会見には、日本サッカー協会会長・宮本恒靖氏、アディダスジャパン株式会代表取締役・萩尾孝氏、「SAMURAI BLUE」久保建英選手、南野拓実選手、中村敬斗選手らも登壇。新ユニフォームをお披露目した。