»³ÅÄÍµµ®¡¢Âçºå¤Ç¡ØÇúÃÆ¡Ù»£±ÆÈëÏÃ¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¡ÖºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤³¤á¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®¤¬8Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£±Ê°æÁï´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶¦±é¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤Ê¤ó¤È¡ÄÂçºå¤Ç¡ØÇúÃÆ¡Ù¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ËÎå¤à»³ÅÄÍµµ®
¡¡Ææ¤ÎÃË¡¦¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Ìò¤Î²ø±é¤¬ÏÃÂê¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ëÎà²È¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¿¥´¥µ¥¯¤Ë¤Ï¿®Ç°¤âÅ¯³Ø¤â¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤Ò¤±¤é¤«¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡ÈËÍ¤Ï¤³¤¦¤À¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¡¢Îà²È¤ä´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¾¥ï¥¾¥ï¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¼Çµï¤ÎÉý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡£Ìò¤ÎÂª¤¨Êý¤äµÓËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â´Þ¤á¡¢¡ØËÍ¤â¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÎ®¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤³¤á¤Æ¡¢ÉÝ¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ê°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖÎà²È¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¡¢»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÂÎ·¿¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤â¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥À¥µ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤»¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢°Õ³°¤¹¤®¤ë¡È¶ìÏ«¡É¤ò¹ðÇò¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö·ë¶É¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ°Â¤¤¥¹¡¼¥Ä¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é»£±ÆÍÑ¤Ë¡¢·Á¤Ï°ì½ï¤À¤±¤ÉÀ¸ÃÏ¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»Å¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Ï¼èÄ´¼¼¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥«¥á¥é°ÌÃÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î¤ª¼Çµï¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Îà²ÈVS¥¿¥´¥µ¥¯¤Î¹¶ËÉ¤ÎÎ¢Â¦¤ò²ó¸Ü¡£±Ê°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¶Å¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÎà²È¤ä¥¿¥´¥µ¥¯¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ï£²¿Í¼Çµï¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023Ç¯ÈÇ¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤ 2023Ç¯ÈÇ¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸â¾¡¹°»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¼«ÈÎµ¡¤ÈÅ¹°÷¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿Ææ¤ÎÃæÇ¯ÃË¡Êº´Æ£ÆóÏ¯¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤ò¡Ö¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤ÎÂ¸ºß¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÇúÃÆ¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÎà²È¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤Ê¤ó¤È¡ÄÂçºå¤Ç¡ØÇúÃÆ¡Ù¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ËÎå¤à»³ÅÄÍµµ®
¡¡Ææ¤ÎÃË¡¦¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Ìò¤Î²ø±é¤¬ÏÃÂê¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ëÎà²È¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¿¥´¥µ¥¯¤Ë¤Ï¿®Ç°¤âÅ¯³Ø¤â¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤Ò¤±¤é¤«¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡ÈËÍ¤Ï¤³¤¦¤À¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¡¢Îà²È¤ä´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¾¥ï¥¾¥ï¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¼Çµï¤ÎÉý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡£Ìò¤ÎÂª¤¨Êý¤äµÓËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â´Þ¤á¡¢¡ØËÍ¤â¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÎ®¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤³¤á¤Æ¡¢ÉÝ¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Ï¼èÄ´¼¼¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥«¥á¥é°ÌÃÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î¤ª¼Çµï¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Îà²ÈVS¥¿¥´¥µ¥¯¤Î¹¶ËÉ¤ÎÎ¢Â¦¤ò²ó¸Ü¡£±Ê°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¶Å¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÎà²È¤ä¥¿¥´¥µ¥¯¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ï£²¿Í¼Çµï¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023Ç¯ÈÇ¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤ 2023Ç¯ÈÇ¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸â¾¡¹°»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¼«ÈÎµ¡¤ÈÅ¹°÷¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿Ææ¤ÎÃæÇ¯ÃË¡Êº´Æ£ÆóÏ¯¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤ò¡Ö¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤ÎÂ¸ºß¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÇúÃÆ¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÎà²È¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£